İlk başta kırlangıç sandı, araştırıp öğrenince yoğun duygular yaşadı

Sivas'ta bir vatandaş önüne düşen kuşu ilk önce kırlangıç sandı daha sonra araştırdığında kuşun Ebabil olduğunu öğrenince yoğun duygular yaşadı.

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  • 02.08.2022 11:13
  • Güncelleme: 02.08.2022 11:13
İlk başta kırlangıç sandı, araştırıp öğrenince yoğun duygular yaşadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bir vatandaş önüne düşen kuşu ilk önce kırlangıç sandı daha sonra araştırdığında kuşun Ebabil olduğunu öğrenince yoğun duygular yaşadı.

Sivas’ta Yenişehir mahallesinde misafirliğe giden Mustafa Çapraz, bahçede otururken önüne bir kuş düştü. İlk başta kırlangıç kuşu sanan Çapraz, hemen internetten araştırma yaptı. Elde ettiği bilgiler sonrası kuşun Kuran-ı Kerim de adı geçen Ebabil kuşu olduğunu öğrendi. Bitkin olduğu görülen kuşu muhafaza altına alan Çapraz, kuşu kıyma ile besledi. Daha sonra kendine gelen Ebabili doğaya bıraktı.

“Ebabil olduğunu anladığımızda, sevinç ve yoğun duygular içerisine büründük”

Bulduğu kuşun ebabil kuşu olduğunu fark ettikten sonra yoğun duygular yaşadığını belirten Mustafa Çapraz, “Blokların bahçesinde oturuyorduk, önümüze birden bir kuş düştü. İlk başta ne olduğunu anlayamadık, bir ağacın yüksek bir yerine bıraktık ancak kuş tekrar düştü. Elimize aldığımızda değişik bir kuş olduğunu gördük. Kuşu inceleyip internetten baktığımızda Ebabil kuşu olduğunu anladık. Akşam olduğunda kuşun kıymada yediğini öğrendik ve kıyma verdik. Bahçeye çıkardık ve havaya attığımızda kuş uçtu ve gitti. Ebabil olduğunu anladığımızda, sevinç ve yoğun duygular içerisine büründük. Biz öncelikle kırlangıç olarak düşündük. İnternetten kuşu araştırdığımızda Ebabil olduğunu öğrendik. Fil suresini anlatan çizgi filmlerde benzerlerini görmüştüm. Güzel bir duygu oldu. Ebabil kuşunun isminin Kuran da geçmesi insanda yoğun duygulara sebebiyet veriyor, bende de aynı duygular oluştu” şeklinde konuştu.

İHA

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