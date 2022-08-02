İlhan Parlak: 'Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz'

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, lige hazır halde geldiklerini ifade ederek, ilk maçta Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.

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  • 02.08.2022 11:03
  • Güncelleme: 02.08.2022 12:18
İlhan Parlak: 'Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, lige hazır halde geldiklerini ifade ederek, ilk maçta Beşiktaş’ı yenmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Kayserispor’un başarılı futbolcusu İlhan Parlak, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi. Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönmeyi arzuladıklarını belirten İlhan, Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın direktiflerini harfiyen yerine getirmeye özen gösterdiklerini aktardı. Tecrübeli futbolcu, lige puan veya puanlarla başlamak istediklerini de sözlerine ekledi. Kaptan İlhan Parlak, cümlelerini şu şekilde sonlandırdı:

"Yeni sezon Kayserispor için zorlu geçecek. Ama inanıyorum ki başarılı bir dönem geçireceğiz. Taraftarımızdan destek istiyoruz. Onların desteği, bizim motivemiz için çok önemli. Lige Beşiktaş maçı ile başlayacağız. Zorlu bir maç olacak. Biz sahaya galibiyet almak için çıkacağız. Eğer hocamızın direktiflerini sahaya yansıtırsak İstanbul’dan galibiyetle dönebiliriz.”

İHA

Kayseri Gündem
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