Vali Çiçek: 'Talas'ta çok güzel işler yapılıyor'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas'ın her projesine belediye, valilik, kaymakamlık ayrımı yapmadan yardımcı olmak ve koşturmak amacında olduğunu söyledi.

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  • 02.08.2022 11:01
  • Güncelleme: 02.08.2022 12:19
Vali Çiçek: 'Talas'ta çok güzel işler yapılıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas’ın her projesine belediye, valilik, kaymakamlık ayrımı yapmadan yardımcı olmak ve koşturmak amacında olduğunu söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile ilçede yaptığı yatırım turunun ardından belediye meclisinin Ağustos ayı toplantısına katılan ve burada meclis üyelerine hitaben bir konuşma yapan Vali Çiçek, yaklaşık 2,5 aydır Kayseri’de olduğuna işaret ederek, “Kayseri’nin ilçelerinin hepsi birbirinden önemli, hepsi birbirinden güzel ama Talas’ın tarihi değerleri, üniversitesi öğrencilerinin ilgisinin artmasıyla beraber şehrin rahatlama ve sosyalleşme alanlarının burada olması, 2,5 aydır dikkatimi çeken ve gerçekten benim de Talas’a ayrı bir sevgi duymamı sağlayan sebeplerden birisi. O yüzden Talas’ın her projesine belediye, valilik, kaymakamlık ayrımı yapmadan yardımcı olmak, koşmak, koşturmak istiyorum” dedi.

“200 yıl öncesine götürüyor”

Talas’ın turizm değerlerine de değinen Vali Çiçek, insanı geçmişe götüren bir ortam olduğuna vurgu yaparak, “Osmanlı Sokağı’na gittiğimde oradaki eserlerin güzelliklerini gördüm. Yukarıdaki Yaman Dede Konağı’nı gördüğümde, o ara sokaklardaki insanlarla sohbet ettiğimde gerçekten çok heyecanlandım. Sanki 200 yıl öncedeyim, birisi sokaktan çıkacak selam verecek, sanki beni 200 yıl önceye götürecek gibi hissettim. Bütün sokaklarında ayrı bir güzellik var. Buraların tanıtımı noktasında bize daha fazla iş düşüyor. Güzel işler yapıyorsunuz görüyorum, belediyecilik manasında da Talas’ta gerçekten çok büyük dönüşümler yapıyorsunuz. Birçok alanda çok güzel çalışmalar var, tebrik ediyorum” diye konuştu.

“İnsanların gönlüne girmek, reyini almak kolay iş değil”

Konuşmasında ‘seçilmiş’ olmanın önemine de işaret eden Vali Çiçek, meclis üyelerine seslenerek, “Hepiniz seçilerek bu buraya geldiniz, seçilmek çok zor bir iştir. Gerçekten çok zor bir iştir meclis üyesi olmak. Benim babam da belediye meclis üyesiydi. Belediye meclis üyeliği, belediye başkanlığı, insanların reyini almak, insanların gönlüne girmek kolay bir iş değil. Yerel parlamento gibi şehrimizle ilgili kararların alındığı, Talas’ın yönetildiği bir yerde olmaktan dolayı heyecanlıyım ve mutluyum. Aldığınız kararların birçoğunu burada masaya yatırdığınızı, tartıştığınızı ama sonunda oy birliği ile aldığınızı, oy çokluğu ile alınanlarda da meclisin kararlarına çok büyük bir saygı duyulduğunun farkındayım. Sizlerin olduğu gibi ben de Talas’ın ve Talaslının emrindeyim.” İfadelerini kullandı.

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İHA

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