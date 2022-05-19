İlhan Parlak: “Tek düşüncemiz o kupayı buraya getirmek”

Kayserisporlu futbolcular İlhan Parlak, Mert Çetin, Dimitrios Kolovetsios ve Emre Demir Sami yangın Anadolu Lisesi Bahar Şenliği etkinliğinde söyleşiye katıldı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan futbolcular daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerin sorusu üzerine Mert çetin, “Genç yaşta A Milli formayı giymek çok güzel. Genç yaşta o formayı giymek benim için çok değerliydi. Ben her sene kendime hedef koyardım. O hedeflerime ulaşmak mutluluk verici. Tarif edilmez bir mutluluk” dedi. 1HA Mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan İlhan Parlak ise, “Tek düşüncemiz o kupayı buraya getirmek. Buradan bütün şehrimize, taraftarımıza seslenmek istiyorum. O Stadyumu doldurup, o sevinci he birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Öğrenci olup ya da çalışan olup maça gelmek isteyenler olabiliyor. Çünkü Kayseri spor tarihi açısından çok önemli bir gün olacak. İnşallah o mutluluğu oraya gelecek olan taraftarımızla ve buradaki taraftarımızla o mutluluğu yaşayacağız” açıklamasında bulundu.