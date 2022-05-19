Araç motoruna giren yavru kedi, bir araçtan diğerine dolaştı

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Aracının motorundan kedi miyavlaması duyan sürücü, aracını durdurdu. Aracın motor kısmında uzun süre kedi arayan sürücü, kediyi çıkarmak için uzun uğraşlar verdi. Yere yatan sürücü, güçlükle de olsa kedi yavrusunu bulunduğu yerden kaçırmayı başardı. Ancak kedi bu defa yakınlarda bulunan park halindeki bir otomobilin tekerleri arasına sığındı. Oradan da güçlükle çıkarılan kedi, bu defa kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın tekerleri arasına girdi. Bu sırada trafik kısa süreli aksadı. Sürücü montunu koluyla yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarıp aldı. Aksayan trafik normale dönerken, kedi yavrusu bölgeye yakın parkta serbest bırakıldı.