Semt pazarlarında güncel sebze ve meyve fiyatları

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda vatandaşlar mutfak alışverişi yapıyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarında düşüş bu hafta da devam etti.

Pazar tezgâhlarında bulunan sebze ve meyvelerin önceki hafta ve şu anki fiyatları şu şekilde: “Domates kilosu 12 liradan 10 liraya, salatalık kilosu 4 liradan 2,5 liraya, karpuz kilosu 8,5 liradan 7,5 liraya, biber kilosu 10 liradan 6 liraya, limon kilosu 6,5 liradan 5 liraya düştü.

Fiyatı geçen haftaya göre değişmeyen çilek kilosu 25 liradan, kabak kilosu 5 liradan, patlıcan kilosu 10 liradan satılmaya devam etti.

Pazar tezgâhlarında satılan diğer meyve ve sebzelerin fiyatları ise şu şekilde: “Portakal 3 kilosu 20 liradan, kiraz kilosu 40 liradan, karadut paketi 20 liradan, ananas 22 liradan, sarımsak bağ ise 10 liradan satıldı.