İletişim Küresi'ne vatandaştan yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Büyükşehir İletişim Küresi vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

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  • 06.05.2022 13:43
  • Güncelleme: 06.05.2022 14:58
İletişim Küresi'ne vatandaştan yoğun ilgi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’na kurulan Büyükşehir İletişim Küresi vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’nin en büyük meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı’na kurulan ve vatandaşların anlık sorunlarının çözümüne yönelik hizmet verilen ‘İletişim Küresi’ Kayserililerin takdirini topluyor. Alo 153 İletişim Merkezi’nde görevli personel, İletişim Küresi’nde vatandaşları güler yüzle, sıcak ve samimi ortamda karşılayarak, vatandaşlara Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını ileterek, istek, öneri ve şikâyetlerini anında ilgili birimlere ulaştırıyor. Vatandaşların varsa öneri, talep ve şikâyetlerini anlık olarak bildirebilmelerini amaçlayan uygulama Kayserililer tarafından takdirle karşılanıyor. İletişim Küresi’nde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi personeline talebini ileten Ekrem Ağırdemir; bu hizmeti çok güzel bulduğunu belirterek, “Yapılan bu çalışmadan dolayı memnunuz, Büyükşehir’in çalışmalarından daha çok memnunum. Memduh başkanıma teşekkür ederim” dedi. İletişim Küresi’ni sosyal medyada gördüğünü ifade eden üniversite öğrencisi Burak Yenigün ise, “Talas’ta yaşayan öğrencilerin sayısı çok fazla, orada güzel bir kütüphanede var ancak kapasite olarak yeterli değil. Büyükşehir Belediyesi kendi kaynaklarıyla Talas’a geniş kapasiteli, kişi sayısı fazla bir kütüphane yaparsa tüm öğrenciler memnun olur. İletişim Küresi’ni İnstagram’da görmüştüm, burada da görünce uğradım. Belediye çalışmalarından memnunuz” ifadelerini kullandı. Bisiklet yolu talebinde bulunan Erhan Doğanbaş da, Başkan Büyükkılıç’ı çok sevdiğini söyleyerek, şöyle konuştu;

“Memduh Bey’i kalben çok seviyoruz. Çalışmaları çok hoşumuza gidiyor. Belediye çalışmalarında Memduh Bey’in ve Özhaseki’nin arkasındayım. Hizmet veren insanları her zaman severim. Bisikleti çok seviyorum ve şehrimiz bisiklet için en ideal şehirlerden biri. KAYBİS de kullanıyorum kendi bisikletlerim de var. Kayserimiz çok modern, çok güzel bir şehir. Böyle bir nokta oluşturduğunuz için, bizi dinlediğiniz için inanın çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim.”

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İHA

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