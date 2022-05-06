2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı Sümer Mevkii’nde üzerinde meydana gelen kazada, 2 otomobili kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 5 kişide ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.