2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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  • 06.05.2022 13:46
  • Güncelleme: 06.05.2022 14:59
2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı Sümer Mevkii’nde üzerinde meydana gelen kazada, 2 otomobili kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 5 kişide ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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