İldem parkında cinayet

Talihsiz genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin şüphelisi H.K. (17) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay 02:00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet mahallesindeki bir parkta yaşandı. Birbirleri ile kavgalı olan iki genç mahalledeki parkta karşılaştı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya döndü. Yaşanan olayda H.K. belinden çıkardığı bıçağı Y.E.B.’nin (17) kalbine sapladı. Ağır yaralanan Y.E.B Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili cinayet şüpheli H.K. suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.