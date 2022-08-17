Hacıbektaş'a on binler akın etti

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden olan Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

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  • 17.08.2022 09:53
  • Güncelleme: 17.08.2022 09:53
Hacıbektaş'a on binler akın etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli inanç turizmi merkezlerinden olan Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

’59’uncu Ulusal, 33’üncü Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ devam ediyor. Etkinliklere katılmak için Türkiye’nin yanı sıra, çeşitli Avrupa ülkelerinden Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gelen vatandaşlar, mekânları ziyaret ederek dua ediyor. Ziyaretler dolayısıyla tarihi mekânlarda yoğunluk yaşanıyor. Ziyaretçiler, 2012 yılından itibaren UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Hacı Bektaş Veli Külliyesi’nde aslanlı çeşmeden su içmek için uzun kuyruk oluşturuyor, külliye içindeki müze, aşevi ve ’pir evi’ni geziyor.

Hacı Bektaş Veli’nin türbesinin bulunduğu alana saygı amacıyla kapıları öperek girenler, burada dua ediyor. Çilehane mevkisinde Hacı Bektaş Veli’nin inzivaya çekilerek ibadet ettiği mağarayı ziyaret eden vatandaşlar delikli taştan dışarı çıkmaya çalışıyor. İnanışa göre, delikli taştan geçemeyenlerin adak kurbanı keserek yoksullara dağıtması gerekiyor.

İHA

Kayseri Gündem
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