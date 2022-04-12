İlave tramvay hatlarının açılış tarihi belli oldu

Kayseri Şehir Hastanesi ve Talas ilave tramvay hat yapım çalışmalarıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hatların muhtemel açılış tarihlerini açıkladı. 

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  • 12.04.2022 13:10
  • Güncelleme: 12.04.2022 13:10
İlave tramvay hatlarının açılış tarihi belli oldu

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da desteğiyle inşaat çalışmaları devam eden Tınaztepe - Şehirlerarası Otobüs Terminali – Şehir Hastanesi ve KumsMall AVM ile Talas ilçesi ilave tramvay hatlarının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Konu dün yapılan Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısında da gündeme geldi. Toplantıya başkanlık yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilave hatların açılacağı tarihi açıkladı. 

Uzatılan raylarla kentteki tramvay hat uzunluğunu 48 kilometreye çıkacağını anımsatan Büyükkılıç, iki ilave hattın da 3’er ay arayla hizmete gireceğini duyurdu. Büyükkılıç, “Talas’ımıza ait ilave hat ile Tınaztepe – Terminal – Şehir Hastanesi – KumsMall AVM hattıyla birlikte tramvay hat uzunluğumuz 48 kilometreye ulaşacaktır. Terslik olmazsa Tınaztepe – Kumsmal AVM hattının Temmuz Ağustos gibi, takip eden 3 ay sonra da - yani sonbaharda - Talas hattımızın hayata geçeceğini umuyoruz” dedi. 

“VAGON SAYIMIZ 80’E ÇIKACAK”

Tramvay hatlarında hizmet veren vagon ve yine alınacak vagon sayıları hakkında da bilgi veren Büyükkılıç, “6 tane tramvay aracını belediye olarak ptrokol imzalayarak aldık. 5 tane de bakanlığımız verecek. Şu an 69 tramvayımız var. Yeni alacaklarımızla beraber vagon sayımız 80’e ulaşmış olacak. Önemli bir sayı” şeklinde konuştu. 

“EN UCUZ ULAŞIM HİZMETİ VEREN BELEDİYEYİZ”

Büyükşehir olarak en ucuz ulaşım hizmetini veren belediye olduklarını da iddia eden Büyükkılıç, “Biliyorsunuz ki 80 dakika gibi bir süre içerisinde (aktarma dahil – ücreti yok) tek kişi 4,50, öğrenci 2,25 liradan ulaşım sağlıyoruz. Türkiye’deki en ucuz ulaşım hizmeti veren bir belediyeden ve Ulaşım A.Ş.’den söz ediyoruz” diye konuştu.

1ha

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