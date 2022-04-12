Niğde'de Nisan'da kar sürprizi

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 15 derece birden düştüğü Niğde’nin yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün geceden itibaren kentte sağanak yağış etkisini gösterirken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Niğde’nin yüksek kesimlerinde bulunan Ulukışla ilçesinde Nisan ayında kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte ilçe sınırlarında bulunan Bolkar dağları ve etekleri beyaz örtüsünü giyerken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı.