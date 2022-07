İl Sağlık Müdürü Erşan: 'Kayseri'de anne ve bebek ölümleri Türkiye ortalamasının altında'

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından koordine edilen ’Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi’, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu, Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Karaağaç ve sağlık çalışanlarının katılımı ile başladı.

15 Temmuz Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde düzenlenen eğitimin açış konuşmasını yapan Kayseri İl Sağlık Müdürü Erşan; “3 gün sürecek Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı (NRP) Eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde uluslararası standartlarda gerçekleştirilen ’Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP)’ doğuma eşlik eden tüm sağlık çalışanlarının farkındalığının artırılmasını amaçlayan ve başarıyla yürütülen bir eğitim programıdır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurmaktadır. Her yenidoğanın, yeterli bir resüsitasyon hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan resüsitasyonunda bilgili ve becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir. Kayseri’de verilere baktığımız zaman anne ve bebek ölümlerinde Türkiye ortalamalarının altında olması memnuniyet verici. Eğitim güçtür. Burada alacağınız eğitimle sizden umut bekleyen annelere umut olacaksınız. Gayretleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Faydalı bir eğitim olmasını temenni ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi. Açılış konuşmasının ardından, kurs sorumlusu Dr. Osman Demir’in sunumu ile başlayan eğitimde, Doç. Dr. Ahmet Özdemir, Sermin Altıntop, Songül Karahanlı ve Sema Cebeci Mutlu, Meryem Lale, Ayşe Karakoç, Abdurrahman Soybaş, Betül Soybaş konu hakkındaki teorik ve pratik bilgiler paylaşılacak.

Doğum salonlarında, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, acil servislerde ve 112 ambulanslarında çalışan sağlık personelini kapsayan eğitim 3 gün sürecek. Eğitim sonunda yapılacak sınavda ise başarılı olanlara ’Yeni Doğan Canlandırma Programı Uygulayıcı’ sertifikası verilecek.