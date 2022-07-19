Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları ile kurulan Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 5-19 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda aranan 14 şahsı yakalarken, kayıp 9 çocuğu da ailesine teslim etti.

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  • 19.07.2022 16:37
  • Güncelleme: 19.07.2022 17:39
Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatları ile kurulan Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 5-19 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda aranan 14 şahsı yakalarken, kayıp 9 çocuğu da ailesine teslim etti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği Komiseri Tuba Kuyucu, 5 - 19 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Kuyucu, faaliyete başladıkları 5 Temmuz’dan itibaren şehrin 12 noktasında yaptıkları çalışmalarda vatandaşların refahını sağlayacak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kayıp olan 9 çocuğun yapılan çalışmalarla olay yerinde ailelerine teslim edildiğini söyleyen Tuba Kuyucu, “Birimimiz Kayseri halkına, esnafına ve Kayseri’ye şehir dışından gelen misafirlerimize alışverişin, hareketin yoğun olduğu yerlerde doğrudan ulaşabilmek amacıyla kurulduk. Malum sadece Kayseri için değil, Türkiye genelinde anlık hırsızlıklar, sokak olayları ve taciz gibi olaylarla ilgili daha kısa ve net müdahale edebilmek için kuruldu birimimiz. 5 Temmuz - 19 Temmuz arasında yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi vermek gerekirse de il merkezinde 12 noktada yaptığımız çalışmalarda 12 bin 586 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamalarda 14 tane aranan şahsa ulaştık ve gözaltına aldık. 155 şahsa kabahatler kanununun çeşitli maddelerinden işlem yapıldı. 12 tane iş yerinden hırsızlık olayı anlık olarak çözüldü. 4 tane kasten yaralama olayına anında müdahale edildi. 7 tane narkotik olayı aydınlatıldı. 1 adet devlet büyüklerine hakaret olayına müdahale edildi. 9 kayıp çocuk vakası da anında bulundu. Belki de içlerinde en önemli olanlar da bu, 9 çocuk ailesini kaybedip başına kötü bir şey gelmeden anında bulunup, olay yerinde ailesine teslim edildi” dedi.

Kuyucu, faaliyet süresinde toplam bin 607 aracın da sorgusunun yapıldığını söyleyerek, “Bu süreçte bin 607 araç sorgusu yaptık. 11 araca kabahatlerden işlem yaptık. 1 araç trafikten men edildi, 1 tane de çalıntı aracı tespit ettik. 2 haftadır aktif olan birimimizin istatistik sayılarına da baktığımız zaman amacına ulaşmış şekilde hareket ediyoruz. Tekrar söylüyorum, amacımız Kayseri halkının sokakta, alışverişte ve dışarıda huzurlu bir şekilde hareket edebilmesi. Malum gurbetçi olan çok fazla Kayserili vatandaşımız var. Onların geliş gidişlerinde, alışverişlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları amacıyla günün büyük bir bölümünde Türk halkına bu şekilde hizmet veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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