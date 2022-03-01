İl Özel İdaresi yaz sezonunu açtı

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri havaların ısınmasıyla çalışmalarını hızlandırdı.

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  • 01.03.2022 14:41
  • Güncelleme: 01.03.2022 14:41
İl Özel İdaresi yaz sezonunu açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri havaların ısınmasıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Nevşehir İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre; İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Merkez İlçeye Bağlı Özyayla Köyü, Derinkuyu İlçesine bağlı Çakıllı ve Özlüce Köyü, Gülşehir İlçesine bağlı Hamzalı, Abuşağı ve Yeşilöz köyü, Acıgöl İlçesine bağlı Karacaören Köyü, Hacıbektaş İlçesine bağlı Kızılağıl köyünde bulunan sorunlu hanelerin foseptik çekim işlemi yapıldı. Yapılan açıklamada ayrıca Merkez İlçeye Bağlı Alacaşar Köyü ve İcik Köyü, Acıgöl İlçesine bağlı İnallı ve Topaç Köyü, Hacıbektaş İlçesine bağlı Avuç , Sadık , Hasanlar ve Büyükburunağıl Köyleri, Ürgüp İlçesine bağlı Başdere ve Karacaören, Kozaklı İlçesine bağlı Dörtyol ve Karasenir Köyleri ile Avanos İlçesine bağlı Sarılar Köyünde içme suyu elektrik arızaları giderildiği belirtildi. Havaların ısınması ile birlikte yol bakım ve onarım çalışmalarına da başlayan İl Özel İdaresi ekipleri Merkez İlçeye bağlı Çardak-Bahçeli yolunda yol yapım çalışması gerçekleştirdi.

Kalecik-Boğaziçi Mevkiinde yola düşen kayalar temizlenerek yol ulaşıma açık hale getirilirken Gülşehir-Sulusaray yol güzergahına da yol bakım çalışmaları yapıldı. Ayrıca Güneyce-Ayvalı mevkiinde ve Yeniyaylacık-Civelek yolunda menfez çalışmalarına başlandı.

İHA

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