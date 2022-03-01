Başkan Büyükkılıç'ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tekstilkent'te faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Burada esnaflar tarafından gösterilen bir fotoğraf karesi, Başkan Büyükkılıç'ı duygulandırarak 22 yıl öncesine götürdü.

PAYLAŞ
  • 01.03.2022 14:39
  • Güncelleme: 01.03.2022 14:45
Başkan Büyükkılıç'ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tekstilkent’te faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Burada esnaflar tarafından gösterilen bir fotoğraf karesi, Başkan Büyükkılıç’ı duygulandırarak 22 yıl öncesine götürdü.

Üreten ve Kayseri’ye artı değer katan sanayicilerin, iş insanlarının ve esnafların her zaman yanında yer alan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Tekstilkent’i ziyaret etti. Burada iş yeri sahibi Murat Devecioğlu’nun ev sahipliğinde Tekstilkent’in esnaflarıyla bir araya gelip, taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnaflara işlerinde helalinden bol kazanç diledi. Esnaflar da Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Ziyaret esnasında esnaflar tarafından, Büyükkılıç’a 22 sene önce esnaf ziyaretinde Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Başkan Büyükkılıç’ın yer aldığı fotoğrafı gösterildi. Fotoğrafları gören ve duygulanan, zamanın çok hızlı geçtiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, fotoğrafa ‘müthiş’ yorumu yaparak, “Fedakârlık olmadan olmaz. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, ülkemize sahip çıkma duygumuz bizim ilacımız, hepsini çözeriz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ziyareti sonunda esnaflarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor

Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle, yeni yüze kavuşuyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle, yeni yüze kavuşuyor'

Sultan Sazlığı yürüyüş yolları onarılıyor

Sultan Sazlığı yürüyüş yolları onarılıyor

Kocasinan'ın sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Kocasinan'ın sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Büyükşehirin kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Büyükşehirin kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Kayseri'de havaların ısınması balığa ilgiyi azalttı

Kayseri’de havaların ısınması balığa ilgiyi azalttı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

4
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili sporcular Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Kayserili sporcular Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Büyüksimitçi: Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürmesi, ekonomimizi olumsuz etkiler

Büyüksimitçi: Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürmesi, ekonomimizi olumsuz etkiler

DAHA FAZLA
Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Eşi tarafından 18 yerinden bıçaklanan kadın: 'Hakkını helal et seni öldüreceğim' dedi

Eşi tarafından 18 yerinden bıçaklanan kadın: “Hakkını helal et seni öldüreceğim” dedi

Yıllardır süren gelenek yaşatılmaya çalışılıyor

Yıllardır süren gelenek yaşatılmaya çalışılıyor

Küçük Mira, Wushu'da birinci oldu

Küçük Mira, Wushu’da birinci oldu

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı