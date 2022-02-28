İkinci el bilgisayar alırken dikkat

İkinci el bilgisayar almanın riskli olduğunu belirten bilişim ürünleri satışı yapan Ahmet Adıbelli, “İnsanlar hangi yazılımı, programı yükledi, bilgisayarı yordu mu, bu gibi durumları bilmeden ikinci el bilgisayar alınmaz. İkinci el bilgisayar alırken ekran kartı çipinin basılıp basılmadığına dikkat etmeliyiz çünkü ekran kartı çipinin basılan bir bilgisayarın ömrü 3 aydır. 3 ayın sonunda tekrar bozulur. Bilgisayarda soğutma sistemi önemlidir Bilgisayar ömrünün uzun olması için soğutma sisteminin 2 yılda bir fanına bakım yapılması gerekir. Giriş çıkış birimlerinin, USB girişlerinin kontrol edilmesi lazım. USB’deki ufak kırıklıklar kısa devre yapıp bilgisayarın ana kartının bozulmasına sebep oluyor. Bilgisayarın iş yapabilmesi için en az 5’inci 6’ncı nesil olması lazım çünkü 5’inci 6’ncı neslin altındaki bilgisayarlar ömrünü tamamlamış demektir. Bilgisayar almadan önce ne tür yazılımlar yüklenmiş, zararlı zararsız ne şekilde kullanıldığının bilinmesi gerekir. Diğer türlü herhangi bir inceleme de hukuksal sorunlarla karşı karşıya kalınabilir” diye konuştu.

Vatandaşın alım gücünün düştüğünü anımsatan Adıbelli, bu nedenle ikinci el bilgisayar satışlarının da düştüğünü söyledi. Adıbelli, “Ülke ekonomik durumdan tıkanmış durumda. Haliyle halkın alım gücü kalmadı. İş yerleri ve öğrenciler alım yapıyor ama diğer şekilde öncelik sırasında ikinci el bilgisayar alımı yok. İkinci el bilgisayarda talep çok olsa bile satabileceğimiz temiz, bakımlı, tamir görmemiş bilgisayar bulmak zor oluyor. Elimizde da az bulunuyor. ısıyla sıkıntı yaşıyoruz” şeklinde ifade etti