İkinci el bilgisayar alırken dikkat

Dolay Ekonomik koşullar nedeniyle alım gücü düşenler, ikinci el ürünlere yöneliyor. Özellikle bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik cihaz almak isteyenlerin mağdur olmamak için dikkat etmesi gerekiyor. 

PAYLAŞ
  • 28.02.2022 19:10
  • Güncelleme: 28.02.2022 19:10
İkinci el bilgisayar alırken dikkat

İkinci el bilgisayar almanın riskli olduğunu belirten bilişim ürünleri satışı yapan Ahmet Adıbelli,  “İnsanlar hangi yazılımı, programı yükledi, bilgisayarı yordu mu, bu gibi durumları bilmeden ikinci el bilgisayar alınmaz. İkinci el bilgisayar alırken ekran kartı çipinin basılıp basılmadığına dikkat etmeliyiz çünkü ekran kartı çipinin basılan bir bilgisayarın ömrü 3 aydır. 3 ayın sonunda tekrar bozulur. Bilgisayarda soğutma sistemi önemlidir Bilgisayar ömrünün uzun olması için soğutma sisteminin 2 yılda bir fanına bakım yapılması gerekir. Giriş çıkış birimlerinin, USB girişlerinin kontrol edilmesi lazım. USB’deki ufak kırıklıklar kısa devre yapıp bilgisayarın ana kartının bozulmasına sebep oluyor. Bilgisayarın iş yapabilmesi için en az 5’inci 6’ncı nesil olması lazım çünkü 5’inci 6’ncı neslin altındaki bilgisayarlar ömrünü tamamlamış demektir. Bilgisayar almadan önce ne tür yazılımlar yüklenmiş, zararlı zararsız ne şekilde kullanıldığının bilinmesi gerekir. Diğer türlü herhangi bir inceleme de hukuksal sorunlarla karşı karşıya kalınabilir” diye konuştu.

Vatandaşın alım gücünün düştüğünü anımsatan Adıbelli, bu nedenle ikinci el bilgisayar satışlarının da düştüğünü söyledi. Adıbelli, “Ülke ekonomik durumdan tıkanmış durumda. Haliyle halkın alım gücü kalmadı. İş yerleri ve öğrenciler alım yapıyor ama diğer şekilde öncelik sırasında ikinci el bilgisayar alımı yok. İkinci el bilgisayarda talep çok olsa bile satabileceğimiz temiz, bakımlı, tamir görmemiş bilgisayar bulmak zor oluyor. Elimizde da az bulunuyor. ısıyla sıkıntı yaşıyoruz” şeklinde ifade etti

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahsa 15 yıl hapis

Uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahsa 15 yıl hapis

Kayseri'de avcılar denetlendi

Kayseri’de avcılar denetlendi

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası maçını Halil Umut Meler yönetecek

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası maçını Halil Umut Meler yönetecek

Altın ve döviz kurlarında dalgalanma

Altın ve döviz kurlarında dalgalanma

Kayseri'de askıda meyve sebze uygulaması

Kayseri'de askıda meyve sebze uygulaması

Talas Belediyesi 'acı gün'de de dost: Cenaze evine kıymalı ikramı

Talas Belediyesi 'acı gün'de de dost: Cenaze evine kıymalı ikramı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

4
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

5
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

6
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artık o ağacın yerinde yeller esiyor!

Artık o ağacın yerinde yeller esiyor!

Pınarbaşı'da deprem

Pınarbaşı’da deprem

DAHA FAZLA
Kadın hırsızlık çetesi binadan eli boş döndü

Kadın hırsızlık çetesi binadan eli boş döndü

Benzin ve Motorine indirim LPG'ye zam

Benzin ve Motorine indirim; LPG’ye zam

İkinci el bilgisayar alırken dikkat

İkinci el bilgisayar alırken dikkat

Talas'ta ihaleye sayılı saatler kaldı

Talas'ta ihaleye sayılı saatler kaldı

Mazlumder 28 şubat mazlumlarına sahip çıktı

Mazlumder 28 şubat mazlumlarına sahip çıktı