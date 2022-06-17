İki paraşütçü havada çarpıştı
Kayseri'de yamaç paraşütü eğitimi gören 2 P3 pilot öğrencisi havada çarpıştı. Yaralanan paraşüt öğrencileri hastaneye kaldırıldı.
- 17.06.2022 09:18
- Güncelleme: 17.06.2022 09:18
Olay, Ali Dağı’nda meydana geldi. Yamaç paraşütü P3 paraşüt eğitimi gören 2 öğrenci uçuş esnasında havada çarpıştı. Çarpışma sonucu yere düşen paraşüt öğrencilerini gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan paraşüt öğrencilerine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan öğrenciler Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
1ha
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