Dünyaca ünlü antropolog White: 'Kayseri'deki fosillerin dünyada benzeri yok'

White, burada bulunan fosillerin dünyada eşi benzeri olmadığını vurguladı.

Kayseri’deki fosil kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Berkeley Üniversitesi'nden dünyaca ünlü antropolog Prof. Dr. Tim White, Berkeley Üniversitesi doktorası olan ve paleontoloji üzerine çalışmalarını sürdüren bilim insanı Kaliforniyalı Dr. Joshua Carlson, paleolitik arkeolojisi üzerine çalışmalar yapan İspanyalı Dr. Laura Sánchez, Barsama ve Yamula Kazıları heyetinden Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu, Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile dünyaca ünlü antropolog ve dünyadaki en önemli paleoantropoloğu olarak bilinen ABD’li Prof. Dr. Tim White ile birlikte fosil kazı çalışmalarını yerinde de inceledi. Bu kazı çalışmalarının uluslararası standartlarda çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. White, Kayseri’deki fosil müzesinin Türkiye’de bir ilk olacağını söyledi.

‘KAYSERİ ÇOK BÜYÜK ZENGİNLİKLERE SAHİP’

Gezi sırasında Kayseri’nin bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirten Büyükkılıç, “Kayseri, milattan önce 4 bin, bugüne kadar 6 bin yıllık geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, medeniyetler açısından en zengin şehirlerden birisidir. Paleontoloji ve fosil alanında da bu şehrin çok büyük zenginliklere sahip olduğunu gözlemledik. Gerek Kızılırmak havzası olarak bilinen Yamula bölgesinde, gerekse Mimar Sinan’ın doğduğu Ağırnas bölgesinde yapılan kazılar bilim insanlarını ve bizleri heyecanlandırıyor. Biz de her türlü desteği vermeye özen gösteriyoruz. Şehrimize zenginlikler kazandırıyoruz. Hocamızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda başı bütün olarak çıkan fosillerin uluslararası bağlamda çok önem arz ettiğini öğreniyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin paleontolojik açıdan tarihinin yeniden yazılacağını belirten Büyükkılıç, “Şehrimizin uluslararası bağlamda tanıtılması, bizim de bu çıkan fosilleri müzeleştirme yönündeki heyecanımıza heyecan katıyor. Umarım bu açıdan Kayseri’mizin jeolojik, jeomorfolojik ve paleontolojik tarihi yeniden yazılır. Bu işin duayeni olan Tim White hocamıza ve ekibine Kayseri’mize ‘hoş geldiniz’ diyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE’DE BİR İLK’

Paleontoloji üzerine yaptığı çalışmalar ve jeoloji bilgisiyle dünyadaki en önemli paleoantropoloğu olarak bilinen, şu an hem Avrupa hem Afrika hem de Anadolu paleontolojisi ve paleoantropolojisi üzerine çalışmalarını sürdüren ABD’li Prof. Dr. Tim White, gerçekleştirilen çalışmaların sadece Türkiye’nin kendi standartlarında değil, uluslararası standartlarda çok önemli olduğunu vurguladı. Kayseri’de kurulacak bir fosil müzesinin Türkiye’de bir ilk olacağını belirten Prof. White, “Burada bir müze oluşturmak, çıkan eserlerin sergilenmesi, aynı zamanda nesilden nesle, öğrencilerden profesörlere kadar hem yerel halkın öğrenmesi için en iyi yoldur. Bunun gerçekleşmesi için sizlere elimden gelen bütün katkıyı sunmaya hazırım. Şu anda Ankara, İzmir, İstanbul’da olmayan bir müzedir. Özel fosillere ait bir müze yok, Kayseri’deki müze, Türkiye’de bir ilk. Bu gelişmenin içerisinde olmak benim için büyük bir onurdur. Bu ekipte, kazıyı yapan bütün üyeler çok yetenekli ve değerli, yaptıkları çalışmalar da çok önemli” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ’DE BULUNAN FOSİLLERİN DÜNYADA EŞİ BENZER YOK’

Beraberindeki bilim insanları ile birlikte Kayseri’de bulunan fosil kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Prof. Dr. White, Afrika’da da fosil çalışması yapıldığını ve Afrika’daki, tarih öncesi yaşamış prehistorik hayvanların faunası ile Anadolu’da yaşamış olanlarla karşılaştırmaya ve buradaki tarih öncesi prehistorik faunasını görmeye geldiklerini ifade etti. Bütün çalışmalarını Afrika’da gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. White, “Afrika’daki çalışmalarım sonucunda bulduğum bulgular oradaki tarih öncesinde yaşamış prehistorik hayvanların faunası. Amacım onları burada Anadolu’da yaşamış olanlarla karşılaştırmak ve buradaki tarih öncesi prehistorik görmek. Büyük ölçüde birbiri arasındaki bağlantıları anlamak aynı zamanda da. Beni Türkiye’de çalışan meslektaşlarım çağırdığı zaman geldiğimde daha önce Bilim Merkezi’nde gördüğüm o devasa fosiller, dünyada eşi benzeri olmayan fosiller ve aynı zamanda buraya gelip burada tabakaların içerisinde gördüğüm fosiller karşısında hayran kaldım. Bu inanılmaz bir çalışma” diye konuştu.

Kayseri’de bulunan fosillerin dünyada eşi ve benzerinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. White, “Aynı zamanda Bilim Merkezi’nde orada çocukların ziyaretini görmek beni çok heyecanlandırdı. Müze önemli bir etmen. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bilim yapıyoruz. Ama müzeyle yaptığımız şey nedir? Müzedeki örnekleri sergileyerek yaptığımız şey ise bunu halka, eğitime, çocuklara kazandırmak. Buraya birçok araştırmacı gelecek. Belki burada büyüyen çocuklar bu işe ilgi duyacak, jeolog olacak, paleontolog olacak ve kendi yerelindeki tarih öncesi canlıların varlığını öğrenecek. Bu, burası için büyük bir kazanım. Bu sadece eğitim için değil, bunun aynı zamanda ekonomik bir kazanımı var. Burası sadece Türkiye’de yaşayan Türkiye vatandaşlarına değil, aynı zamanda uluslararası, buraya gelen turistlere sunulabilir, onlar burası hakkında önemli bilgiyi edinebilir, öğrenebilir ve inanılmaz bir heyecan oluşur ki bu konuda çok heyecanlıyım. Buradaki profesyonel takım çalışması bunları ortaya çıkardı ve müze açılışında buraya gelmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK ÖNEMLİ, MÜTHİŞ FOSİLLER’

Prof. Dr. Tim White’ın Amerika Berkeley Üniversitesi'nde paleontoli dalında profesör olarak görev yaptığını ve dünyada bir numara olduğunu dile getiren Barsama ve Yamula Kazıları Bilimsel Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu da “Bizlerin de hocası oldu çok şanslıyız ve onun buraya gelmesi inanılmaz bir şeydi bizim için. Biz fotoğrafları gönderdik çok beğendi, bir program ayarladı. İki posdoktora yardımcıyla buraya geldiler, inceleme yaptılar. Prof. White Bilim Merkezi’nde bulunan fosilleri inceledi ve ‘çok önemli, müthiş fosiller’ yorumu yaptı” dedi.

Prof. Dr. Okşan Başoğlu devam eden kazı çalışmalarında yoğun bir şekilde fosilleri çıkarmaları gerektiğini vurgulayarak kazı bölgesi ile ilgili elde ettikleri yeni bilgileri aktardı.