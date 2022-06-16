Kızılırmak'a giren şahıs kayboldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'a giren bir şahıs kayboldu, ekipler çalışma başlattı.

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  • 16.06.2022 19:53
  • Güncelleme: 16.06.2022 20:25
Kızılırmak'a giren şahıs kayboldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak’a giren bir şahıs kayboldu, ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yemliha Mahallesi’nde meydana gelen olayda Kızılırmak’a giren Murat G. (31) kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Irmağa giren dalgıçlar şahsı bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada haberi alarak olay yerine gelen şahsın yakınları gözyaşına boğuldu. Murat G.’nin suya girdiği gören bir genç ise şahsı gördüklerini bir süre gözden kaybolduğunu söyledi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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