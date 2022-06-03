Hüseyin Okandan: 'Bugünü inşa edenler aslında dünün kundaktaki çocuklarıydı'

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, gençleri kuşak kuşak ayırmanın doğru bir davranış olmadığını söyledi. 

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  • 03.06.2022 11:56
  • Güncelleme: 03.06.2022 11:56
Hüseyin Okandan: 'Bugünü inşa edenler aslında dünün kundaktaki çocuklarıydı'

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Konuşacaklarımız Var’ programına konuk oldu. Sunucu Salih Zeki Çetin’in sorularını cevaplayan Okandan, 18 yaşında bir arkadaşı vasıtasıyla siyasete atıldığını dile getirdi. Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaklaşık 4 yıldır Ak Parti İlçe Başkanlığı yaptığını söyleyen Okandan, “Çok sevdiğim bir dostumun, arkadaşımım bizi ısrarla gençlik kollarına çağırmasıyla siyasete adım attık. Baktık ortam gerçekten güzel, arkadaşlarımızın bir memleket kaygısı var ve çok güzel işler yapıyorlar. Orada bizde şu hissiyat oluştu ‘biz burada olmazsak buralar olmaz’ bu hissiyatla yola başladık” şeklinde konuştu. 

‘HEP BİR SAMİMİYETLE GAYRET İÇERİSİNDEYDİK’

Hep bir samimiyetle, bir gayret içinde Kocasinan İl Başkanlık görevini yaptığını söyleyen Okandan, “Hakkıyla yaptığımız söylenebilir mi tövbe haşa hakkıyla hiçbir zaman yaptığımızı düşünmüyoruz. Ama hep bir samimiyetle bir gayret içindeydik. Evimizden, çoluğumuzdan çocuğumuzdan, işimizden ve vaktimizden bir fedakârlık yaparak her yeri birbirinden kıymetli olan ilçemizde de mücadele etmeye çalıştık. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çizmiş olduğu yolda yük olan değil de yükü bir nebzede olsun alabilir miyiz gayretiyle vatan millet kaygımızı, dava kaygımızı köy köy mahalle mahalle aktarmak için bir mücadele içerisindeydik. Rabbimize hamd ediyoruz. Şöyle dönüp geriye baktığımda 15 yıl en ufak bir şeyden hamdolsun pişman değilim bir pişmanlığım yok aynı şeyi sil baştan yaşa deseler yaşarım. Bölgemizdeki tüm kadınlara, gençlere, yaşlılar ve hastalarımıza dokunma gayreti içerisindeyiz. Kocasinan dediğimiz zaman merkez ilçelerden biri olarak adı geçiyor ama Kocasinan bizim için Kayseri için çok kıymetli bir yer” diye konuştu. 

BUGÜNÜ İNŞA EDENLER DÜNÜN KUNDAKTAKİ ÇOCUKLARIYDI

Gençliğin kuşak kuşak olarak ayırarak onlara farklı bir kuşak olduklarını hissettirilmemesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Okandan, “Gençler gerçekten pırıl pırıl geliyor. Ben gençliği kuşak kuşak deyip te farklı bir kuşak olduğu çok hissettirilmemesi gerektiğinin kanaatindeyim. Şimdi büyük dedelerimizden şimdiki çocuklara kadar hepsi muhakkak suretiyle bir eleştirel yönde karşı karşıya gelmiştir. Bizde şuanda bir babayız ve yetişen evlatlarımızın acaba yarın gençliğinde nasıl bir reaksiyon göstereceğiz hakikaten bu noktada bilemiyoruz. Ama hem genç hem de bir baba olarak, arada kalmış bir birey olarak söylemek istiyorum ki gençleri çok kuşak kuşak deyip te öteye atmamak lazım çünkü bugünü inşa edenler aslında dünün kundaktaki çocuklarıydı” şeklinde konuştu.

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