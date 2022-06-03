Toz taşınımı Kayseri'de de etkili oldu

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan toz taşınımı, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, güne araç temizliği ile başlarken, kent adeta toz tabakasıyla kaplandı. 

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  • 03.06.2022 11:53
  • Güncelleme: 03.06.2022 11:53
Toz taşınımı Kayseri'de de etkili oldu

Meteoroloji tarafından yapılan toz taşınımı tahminleri tuttu. Dün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın da etkisiyle kent toz bulutuyla kaplandı. Yapılması planlanan bahar şenliği konseri iptal edildi. Tozun etkisi sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Araçların üzeri ve zemin, toz tabakasıyla örtüldü. Vatandaşlar, kirlenen araçlarını suyla temizlerken, bazı esnaflar da işyerlerinin önünde temizlik yaptı. 

Toz taşınımının gün boyu etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Özellikle astım gibi solunum yolu hastalığı bulunanlar ile alerjik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkmamaları, çıkanların ise mutlaka maske takmaları önerildi. 

Araçları kirlenen sürücüler, oto yıkama esnafının iş yoğunluğunu arttırdı. 

Bu arada toz taşınımı doğa olayının, Kayseri'yle birlikte tüm İç Anadolu illerinde de bir süre daha etkili olması bekleniyor.

1ha

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