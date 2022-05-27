Hüseyin Akay 'İthalat piyasada ki fiyatı dengelemeli'

Cumhurbaşkanı Kararıyla 400 bin ton şeker ithalatında gümrük vergisi alınmayacağına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay, 'Şekeri bulmak şu an dünyada piyasasında zor. Bu dünya pazarında da fiyat artışına sebep olacak'  dedi.

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  • 27.05.2022 17:50
  • Güncelleme: 27.05.2022 17:50
Hüseyin Akay 'İthalat piyasada ki fiyatı dengelemeli'

Ülkemizde şeker üretim kotasının doldurulamadığını 110 bin ila 160 bin ton arasında piyasada açık oluştuğunu belirten Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay, “İç pazarda şeker tüketimi arttı. Üretim yapan kuruluşlar şeker getiriyordu, geçen yıl dünya fiyatlarının altında kalınca firmalar yurt dışından şeker getirmemeyi tercih etti. Bunun yanında Türk Şekerin yanlış politikaları nedeni ile firmalar arasında kaos oluştu. Fiyatlar Eylül ayına göre 4 katı arttı. Şekerin ton fiyatı 14 bin TL iken şuan piyasada 21 bin TL üzerine çıktı” şeklinde konuştu. 
Şeker fiyatlarının artmasıyla beraber şeker açığının ortaya çıktığını belirten ve şeker ithalatı kararı ile bilgi veren Akay, “Bizlerde yetkili makamlara daha öncesinde oluşan fiyat ve kapasite durumunun rapor ve bilgilerini verdik. Bizlerin öngörüsü 200-250 bin tondu, 400 bin olarak karar çıktı. Bu şekeri bulmak şu an dünyada piyasasında zor bu durum ve bu talep dünya pazarında da fiyat artışına sebep olacak. Navlun fiyatları da artacak. İhracatçı firmalara yetki verilecek. Şu an piyasada ki fiyatlar fahiş. Yapılacak olan İthalat, fiyatı bu seviyeye düşürürse buradan hedefe ulaşılır. Eylül ayında yeniden fiyat değerlendirilecek. Tahminimiz Eylül ayında 18 bin lira civarında olacak ama çalışan ücretleri, enerji fiyatları ve döviz durumuna göre fiyat daha da artabilir. Yapılacak ithalat ile hedef şekerin şu anki piyasa fiyatının 14-15 bin lira seviyesine düşmesi” diye konuştu. 

1ha

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