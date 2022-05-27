Kayseri’de engelli vatandaşlara akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

Tören kapsamında 50 adet tekerlekli, 84 adet ise akülü sandalye ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi.

Pınarbaşı Belediyesi ve Hollanda Türk Federasyonu’na bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneği işbirliği ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara; 50 adet tekerlekli,84 adet ise akülü sandalye dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törende konuşma yapan Başkan Uzunluoğlu, “Pınarbaşı Belediyesi ve Hollanda Türk Federasyonuna bağlı Türk İslam Kültür Vakfı tarafından organize edilen ve Hollandalı hayırsever kardeşlerimiz tarafından hibe ve bağış yapılarak Kayseri’deki engelli kardeşlerimizin engelini kaldırmak için burada toplanmış bulunuyoruz” dedi.

‘ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN TOPLUMA KAZANDIRILMASI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ’

Umut Köprüsü Derneği Başkanı Tahsin Çetinkaya ise, “Bugüne kadar sayısız tekerlekli ve akülü sandalye ile ihtiyaç malzemesi yardımlarıyla engelli vatandaşlarımıza destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. İki gün önce Kırşehir'de 82 akülü, 65 tekerlekli sandalye dağıttık. Şimdi de Hollanda'daki hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla alınan 50 adet tekerlekli ve 84 adet akülü sandalyeyi ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza teslim etmek için Kayseri'de bulunuyoruz. Engelli bireylerimiz sadece ailelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkmıştır. Bütün ülkemizde artık engelli kardeşlerimizin de topluma kazandırılması, onların toplumda gerçek yerlerini almaları için her türlü katkıları vermeye ve bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Dağıtacağımız bu araçlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

KAÇEP İl Başkanı Serap Şule Kalın da yapılan organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kalın, “Öncelikle engellilerin kalplerde gönüllerde ve sevgi yoksunundan kaynaklığından bilinciyle her tür engelleri açmak için biz de KACEP İl Başkanlığı olarak ve Milliyetçi Hareket Partisi bünyesi içerisinde kadın aile çocuk ve engelli politikalarıyla genel merkezli şekillendirdiği çizgide Kayseri’ de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızla derneklerimizle bir araya geliyoruz. Bugün yine engelli kardeşlerimizle bir arada olmaktan siz değerli kıymetli misafirlerimiz bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese özellikle Hollanda Federasyonumuzun kıymetli başkanı ve temsilcilerine orada bulunan kadın temsilcilerine Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunlu beyefendiye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.