Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri İl Temsilcisi Hakan Çoskunsu: 'Eğitim çalışanlarının can güvenliği yok'

Kayseri’de dün okul çıkışı markette alışveriş yaptığı esnada Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Saldırı esnasında bayılan Öztürk, saldıran şahısların kim olduğunu göremediğini belirtti. Saldırıdan sonra Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri İl Temsilcisi Hakan Çoskunsu, saldırıya uğrayan Öztürk’ün tedavi gördüğü hastane acilinde açıklamalarda bulundu.

'SON DÖNEMLERDE EĞİTİMCİLERE YAPILAN SALDIRILARIN SAYISI CİDDİ ANLAMDA ARTMIŞ DURUMDA'

Son dönemlerde eğitimcilere meydana gelen saldırılar nedeniyle can güvenliklerinin olmadığı ifade eden Hakan Çoskunsu, “Ali İhsan Öztürk bir saldırıya uğradı. Son dönemlerde eğitimcilere yapılan saldırıların sayısı ciddi anlamda artmış bir durumda. Yakın zamanda Samsun’da genel başkanımıza bir saldırı oldu. Daha sonrasında genel başkan yardımcılarımıza saldırılar meydana geldi. Kayseri’de de Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali İhsan Öztürk’e okul çıkışında kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından bir saldırı oldu. Ancak saldırıya dair kamera görüntüler mevcut. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Eğitim çalışanların artık can güvenliği olmadığını düşünüyoruz. Bu zamana kadar çok sık dile getirmemize rağmen halen can güvenliğimizin olmadığını düşünmemiz acaba yetkilileri neden harekete geçirmiyor? Kaçıncı saldırı bu? Bundan sonra da biz acaba okul çıkışlarında eğitimciler olarak saldırıya uğrayacak mıyız diye merak ediyoruz. Buradan tüm eğitim çalışanlarımızın sesi olan Ali İhsan Öztürk’e maalesef bir saldırı yapıldı. Bir eğitimcinin bu şekilde darp edilmesini şiddetle kınıyoruz. Saldıran kişiler bulunarak gerekli işlemler yapılmalı” diye konuştu.