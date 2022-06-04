Hurdacı denetimlerinde 29 işletmeden 10'u kapatıldı

Kayseri'de hurdacılık yapan işyerlerine yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde eksiği bulunan, ruhsatsız çalışan 10 işyeri kapatıldı. 

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  • 04.06.2022 11:44
  • Güncelleme: 04.06.2022 11:44
Hurdacı denetimlerinde 29 işletmeden 10'u kapatıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği koordinesinde, Melikgazi ve Kocasinan belediyeleri zabıta ekiplerinin de katılımıyla kent genelinde hurda alım-satımı yapanlara yönelik denetim yapıldı. İki ilçede toplam 29 hurdacı denetlendi. 

Kontrollerde, eksiği bulunan 10 işyeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 işyeri hakkında ise zabıta ekiplerince ihtarname tanzim edildi. Ayrıca 8 işyerine mühür bozmaktan işlem yapılırken, 1 işyerine ise “suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi” suçundan adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu anlaşılan 60 metre kablo bulunarak ilgili kuruma teslim edildi.

1ha

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