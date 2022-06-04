Büyükşehir'den Develi Devlet Hastanesi çevresine 3.7 milyon TL'lik asfalt çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Devlet Hastanesi çevresindeki imar yollarında sıcak asfalt serim çalışması yapıyor. 3 milyon 750 bin TL maliyetli çalışma çerçevesinde 5 bin ton asfalt kullanılacak.

PAYLAŞ
  • 04.06.2022 11:37
  • Güncelleme: 04.06.2022 11:45
Büyükşehir'den Develi Devlet Hastanesi çevresine 3.7 milyon TL'lik asfalt çalışması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Devlet Hastanesi çevresindeki imar yollarında sıcak asfalt serim çalışması yapıyor. 3 milyon 750 bin TL maliyetli çalışma çerçevesinde 5 bin ton asfalt kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği kırsal mahallelere yönelik ulaşım hizmeti için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Develi ilçesindeki Develi Hastanesi çevresindeki imar yolları ve otopark alanı olarak ayrılmış bölümlerde asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Kullanılan asfaltın üretimi, serimi ve nakli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılırken, çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 5 bin ton asfalt kullanılacak. Yatırım bedeli yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olan çalışma ile Develi ve bölge halkı tarafından yoğun olarak kullanılan bu caddelerin asfaltlanması sonrası hastaneye ve dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık kurumlarına destek noktasında her türlü imkânı sunarken, önümüzdeki günlerde Kayseri Devlet Hastanesi kampüsünde ve Hastane Caddesi cephesinde de çevre düzenleme çalışmalarına başlanması planlanıyor. Bu iş için yapılan ihalede sonuçlanırken, sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanacak.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'in Park Et-Vale Uygulaması'nın ikinci noktası açıldı

Büyükşehir'in Park Et-Vale Uygulaması'nın ikinci noktası açıldı

Kayseri'de korkutan patlama: 6 kişi yaralandı

Kayseri’de korkutan patlama: 6 kişi yaralandı

47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

Sedat Kılınç İnşaat'a 'Yılın En İyi İnşaat Firması' ödülü

Sedat Kılınç İnşaat'a 'Yılın En İyi İnşaat Firması' ödülü

Acılı aile hukuk mücadelesini kazandı

Acılı aile hukuk mücadelesini kazandı

3 aracın birbirine girdiği kazada yaralılar var

3 aracın birbirine girdiği kazada yaralılar var

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin de olduğu 32 ilde vatandaşa hazine arsası satılacak

Kayseri’nin de olduğu 32 ilde vatandaşa hazine arsası satılacak

Kayseri karması farklı kazandı

Kayseri karması farklı kazandı

DAHA FAZLA
Otomobiller çarpıştı 1 yaralı

Otomobiller çarpıştı 1 yaralı

Otlamaya çıkan inek, kayalıklarda asılı kaldı

Otlamaya çıkan inek, kayalıklarda asılı kaldı

Hayvanat Bahçesi'nde aslan ve kaplanlar günlük 20 kilo et tüketiyor

Hayvanat Bahçesi’nde aslan ve kaplanlar günlük 20 kilo et tüketiyor

Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu

Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu

RATEM'den Ankara çıkarması

RATEM'den Ankara çıkarması