Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi
Pandemi sürecinde camilerde cemaatle kılınamayan teravih bu yıl tedbirli olarak kılınmaya devam ediyor.
- 06.04.2022 10:20
- Güncelleme: 06.04.2022 10:20
Kayseri'nin tarihi camilerinden ve Selçuklu Dönemi'nin önemli eserlerinden biri olan 1238 yılında yapılan Hunat Camii'nde bu yıl da teravih Enderun usulüne göre kılınmaya devam ediyor.
Teravihin her bir dört rekatını farklı imamların kıldırdığı namaz aralarında da hocaefendiler ve kısa ilahilerle Enderun usulü teravih kıldırmaya devam ediyorlar.
Özellikle orta yaş ve genç kesimin tercih ettiği Hunat Camiinde kılınan teravihe ilgi her geçen gün artarak büyüyor.
1ha
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