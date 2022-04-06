Kırşehir Emniyet personelinden kan bağış kampanyasına destek

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 177. Yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile birlikte polis memurları, amir ve şube müdürleri Ramazan ayı dolayısıyla iftardan sonra Türk Kızılay Kırşehir Kan Bağışı Merkezi’nde bir araya geldi. Emniyet mensupları, bağışta bulunarak Kan Bağışı Merkezi’nin stoklarına katkı sağladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerde görev yapan polislerin kan bağışı Polis Haftası süresince devam edecek.