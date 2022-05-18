Hukukçu Simge Büyükince: “Velayet davalarında çocukların menfaati gözetilir”

Radar Radyo ve KayseRadar ortak yayınında Gizem Gerçel’in sunduğu ‘Adalet Terazisi’ programına katılan Hukukçu Simge Büyükince, boşanma ve velayet hakkında soruları cevapladı. Boşanmanın mahkeme kararı ile evlilik birliğinin sonlandırılması anlamına geldiğini belirten Büyükince, iki tür boşanma davası olduğunu ifade etti. Büyükince, “Anlaşmalı boşanma tarafların anlaşarak, belli bir boşanma protokolünün imzalanmasıyla mahkeme başvurarak hakimin söz konusu protokolü onaylamasıyla en kısa süren boşanma halidir. Anlaşmalı boşanmak için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlardan birisi de evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmesi gerekiyor aksi takdirde anlaşmalı boşanılmıyor. Çekişmeli boşanmada taraftarların anlaşmalı olarak boşanamadığı, ortada bir takım hususların ispat edilmesi gerektiği, kusurların öne sürüldüğü, daha tartışmalı olan bir boşanma türüdür” şeklinde konuştu.

Taraflardan herhangi birinin boşanma davasını açmasının sürece hiçbir etki etmeyeceğini ifade eden Hukukçu Büyükince, kusurlu olan taraf dava açtığı zaman mahkemenin davayı reddedebileceğini söyledi.

Boşanma sonrası çocukların velayetinin kime verileceği konusunda da mahkemenin çocukların menfaatine göre karar verdiğini belirten Hukukçu Simge Büyükince, “İki taraf da velayeti isterse bu durumda kararı mahkeme vermektedir. Çünkü bu süreçte çocuklar çok etkilendiği için en çok yıpranan taraf çocuklar oluyor. Çekişmeli boşanmalarda mahkeme öncelikle anne ya da babaya geçici velayet vermektedir. Mahkeme sonuçlandıktan sonra geçici velayet durumu normal velayete geçer ve velayet durumu ise değişebilir ya da aynı şekilde devam edebilir.” ifade etti. Birden fazla çocuk olması durumunda ise velayetlerden birisinin anneye diğerinin babaya verilebileceğini belirten Büyükince: “Bu durumda çocuğun menfaatini gözetimini korumak gerekmektedir. Çünkü savunmaya muhtaç henüz kendi kendini savunabilecek yeterlilikte değil dolayısıyla her şeyden, bütün olaylardan bağımsız olarak çocuğa hangi tarafın faydalı olacağı, hangi tarafa daha muhtaç olduğu gibi hususları değerlendirerek karar verilir. Bütün bunlardan bağımsız olarak mahkeme öncelikle kardeşlerin bir arada büyümesine dikkat çekerek birlikte büyümesini amaçlıyor” şeklinde konuştu. Velayet davasının boşanma davasıyla birlikte talep edilebileceği gibi ayrı bir dava olarak da açılabildiğini belirten Büyükince, “Çocuk reşit olana kadar velayet davası açılabilir. İkinci olarak velayet davası açılması durumunda birinci davaya bakılmaz çünkü velayet davası açmak için, bir durum değişmesi gerekiyor. Mesela evlilik gibi, taraflardan birinin vefat etmesi gibi ya da zorunlu olan bir taraf mahkemeye başvurarak vekalet talebinde bulunması gerekir” ifade etti.

Hukukçu Büyükince, yaklaşık iki yıl önce 90 yılık bir uygulamanın kaldırıldığını da anımsatarak icra yoluyla çocuğun alınması durumunun kalktığını bu uygulamanın yeniden düzenlenerek çocuk teslim merkezlerinin kurulduğunu ifade etti.