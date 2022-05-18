Tüpe, 6 ayda beşinci zam

 Çay, ayçiçek yağı ve diğer ürünlerden sonra tüpe de zam geldi. Zamla birlikte 12 kiloluk mutfak tüpü 307 liraya yükseldi. Mutfak tüpüne 6 ayda beşinci defa zam gelmiş oldu.

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  • 18.05.2022 19:41
  • Güncelleme: 18.05.2022 19:41
Tüpe, 6 ayda beşinci zam

Kayseri’de 28 yıldır tüpçülük yapan Hayati Oduncu, gelen zamları ve son güncel fiyatları değerlendirdi. Piyasada her ürüne sürekli zam geldiğini belirten Oduncu, “Öncelikle akaryakıta gelen zamlar bütün sektörleri de etkiliyor. Bu nedenle tüp fiyatları da sürekli artıyor. 5-6 ay zaman diliminde tüpün fiyatı ortalama 3 kat arttı. 12 kiloluk mutfak tüpü 115 TL’den şu andaki fiyat olan 307 liraya yükseldi” dedi. 

Gelen zamlardan dolayı vatandaşın alım gücünün düştüğünü vurgulayan Oduncu, doğalgaza geçme imkanı olmayanların büyük tüp yerine küçük tüp almayı tercih ettiğini söyledi. Küçük tüpün de fiyatının 65 liraya kadar yükseldiğini anlatan Oduncu, “Fiyatın yüksek olmasından dolayı satışlarımız düşük ve daha da düşmeye devam ediyor. Küçük tüp satışında artış var büyük tüp alamayan küçük tüpe yöneliyor. Fakat onda da bir zam söz konusu. Küçük tüpün fiyatı da şu anda 65 TL. Geçen sene bu fiyatlara büyük tüp satıyorduk. Bundan sonra da gidişatın pek iyi olacağını düşünmüyorum. Görüyoruz ortalık yangın yeri” ifadelerini kullandı.

1ha

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