Hukukçu Niyazi Ünalmış: “Kira sözleşmesinde eşler arasında rıza olmalıdır”

Aile konutu kiralamalarında her iki eşin de ortak olarak rızası olması gerekir. Hukukçu Niyazi Ünalmış ise eşler arasında herhangi bir sıkıntı olduğunda mağdur olunmaması adına aile konutu kiralamalarında iki kişinin de anlaşmalı olması gerektiğini belirtti. Ünalmış konuyla ilgili, “Aile konutu olarak kiralanan taşınmazlarda kiracı eşinin rızası olmadan kira sözleşmesini feshedemez. Bununla ilgili kanunda bir madde var; toplumda yanlış olarak bilinen ya da hiç bilinmeyen bir husustur. Kira sözleşmesinde imzası bulunmayan eş, kiraya verene bir ihtarname göndererek bu kira sözleşmesinin aile konutu olarak kullanıldığını ve kendisinin de bu sözleşmede taraf olarak yer aldığını bildirebilir. Bu da şöyle bir fayda sağlar; eşler arasında herhangi bir sıkıntı olması durumunda taraflardan birisinin mağdur olması önlenir. Çünkü kiraya veren bu durumda her iki eşi de muhataba almak ve tahliyeye giden yolda bütün ihtarlarını her iki eşe de yöneltmek zorundadır” diye konuştu.