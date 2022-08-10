Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden kadınlara KETEM taraması

Kayseri’de Yeşilhisar ilçesinden ve Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha, Mahzemin ve Ebiç Mahallelerinden gelen kadınlar, Fevzi Çakmak Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) kanser taramasından geçirildi. Rahim Ağzı Kanseri, Meme Kanseri, Kolon Kanseri gibi kadınlarda en sık görülen kanser türleri hakkında bilgilendirme yapılan kadın vatandaşların, HPV taramaları da yapıldı. Ayrıca Kocasinan İlçe Sağlık Eğitim Birimi tarafından bölgede bulunan tarım işçilerine Ağız Diş Sağlığı, Salgın Hastalıklar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Hijyen hakkında eğitimler verildi.