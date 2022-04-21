Hizmet-İş'ten minik Eymen'e yardım eli

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı sosyal sendikacılık anlayışı ile yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

PAYLAŞ
  • 21.04.2022 12:26
  • Güncelleme: 21.04.2022 13:34
Hizmet-İş'ten minik Eymen'e yardım eli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı sosyal sendikacılık anlayışı ile yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Ramazan ayı vesilesiyle üyelerinin evlerine misafir olduklarını belirterek, “Ramazan ayının bereketi gerçekten paylaştıkça çoğalıyor. Paylaşmak sadece maddi anlamda değil bir bardak çay içip iki kelam sohbet etmenin de gönüllere dokunmak için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünce ile bizlerde Ramazan Ayı boyunca üyelerimizin evlerine konuk oluyoruz” dedi.

Çelik, “Dün misafir olduğumuz aile Kayseri Büyükşehir Belediyesinde çalışan üyemiz Osman Ceylan’ın ailesiydi. Osman Ceylan’ın 4 yaşında SMA hastası bir oğlu var. İsmi Melih Eymen Ceylan. Tedavisi yurt dışında yapılıyor ve yüksek bir ücret gerekiyor. Tedavisi için sadece 9 ayı kaldı. Bu süreçte Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası olarak üyemizin daima yanında olacağımızı ve her anlamda destekte bulunacağımızı belirttik. Eymen için ailesi tarafından da valilik izinli yardım kampanyası başlatılmış. Bu kampanyanın duyurulması için de sendikamızın imkanlarını seferber edeceğiz. Ben minik evladımız Melih Eymen’e Kayseri halkımızın, hayırseverlerimizin duyarsız kalmayacağını düşünüyorum. Kıymetli evladımıza Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çelik, Ramazan ayı boyunca üyelerinin evlerine misafir olmaya devam edeceklerini söyledi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, KAYMEK mutfağında hünerlerini sergiledi

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK mutfağında hünerlerini sergiledi

Espor için Kayseri'de toplandılar

Espor için Kayseri'de toplandılar

Melikgazi'de 210 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi

Melikgazi’de 210 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi

Erkilet Millet Bahçesi'nin temeli atıldı

Erkilet Millet Bahçesi’nin temeli atıldı

Talas'ta mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Talas'ta mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Aracın stop lambasında uyuşturucu sevki

Aracın stop lambasında uyuşturucu sevki

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

6
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ataş' tan 'ikramiye' tepkisi

Milletvekili Ataş' tan 'ikramiye' tepkisi

Babasını öldüren C.C. 10 yıl hapis cezası aldı

Babasını öldüren C.C. 10 yıl hapis cezası aldı

DAHA FAZLA
5. OSB Develi'ye kurulacak

5. OSB Develi'ye kurulacak

Başkan Büyükkılıç'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret

Hizmet-İş'ten minik Eymen'e yardım eli

Hizmet-İş'ten minik Eymen'e yardım eli

Seyrani Kampüsü'ne hayırsever desteği

Seyrani Kampüsü'ne hayırsever desteği

Kayseri'de de görev yapan müezzin, sesiyle Suudi Arabistan'a damga vurdu

Kayseri'de de görev yapan müezzin, sesiyle Suudi Arabistan'a damga vurdu