Hizmet-İş Sendikası'nda Rahmi Yavuz unutulmadı

Geçen ay vefat eden eski Hizmet İş Sendikası Genel Sekreteri ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinin eski Şube Başkanı merhum Rahmi Yavuz’un ismi Kayseri Şubesinde toplantı salonuna verildi.

Şube binasında gerçekleştirilen törene HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Genel Merkez Kadın Komite Başkan Yardımcısı Esma Hatun Taşpınar, HAK-İŞ’e bağlı Sendikaların Yönetim Kurulu Üyeleri ile HAK-İŞ’e bağlı Sendikaların Kayseri Şube ve İl Başkanları katıldı.

Merhum Rahmi Yavuz ile uzun süre yol arkadaşlığı yaptıklarını belirten Genel Başkan Arslan, “Rahmi bey sendikamızda çeşitli görevleri üstlenmiş bir kardeşimizdi. HİZMET-İŞ Sendikamıza büyük hizmetleri oldu. Merhum Yavuz’un ani ölümü hepimizi derinden üzdü, Allah rahmet eylesin. Onun ismini yaşatmaya ve unutulmamasını sağlamak bizim görevimiz. Bu mütevazı salona onun ismini vererek hatırasına sahip çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de Kayseri çalışma hayatına yön veren ve Kayseri’de sendikacılık anlayışının gelişmesinde çok büyük katkısı olan merhum başkanı rahmetle yad ettiklerini söyleyerek, “Rahmi Başkanımızın anısını toplantı salonumuza vererek ismini her zaman yaşatmaya çalışacağız. Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine, yakınlarına ve ailesine sabırlar diliyorum. Salonumuz da üyelerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eski Genel Sekreterimiz Rahmi Yavuz’un isminin verildiği salon dualarla üyelerimizin hizmetine açıldı.