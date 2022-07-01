Kazada yaralanan doktor yaşam mücadelesini kaybetti

Niğde’de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan doktor Ali Şeker, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Doktor Şeker’in ölüm haberi sağlık camiasını yasa boğdu.

Çarşamba Günü Nur Şeker yönetimindeki 51 ACB 139 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri karayolu Edikli beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Ali Şeker, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2 gün sonra hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Ali Şeker, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.