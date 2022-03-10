Hırsızlık şüphelisi 8 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmaları sürüyor. Ekipler, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, ikametten hırsızlık, güveni kötüye kullanma suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; kamyonlardan 6 bin TL değerinde akü, iş yerlerinden toplamda 5 bin 500 TL değerinde para, 11 bin TL değerinde Türk Telekom kablosu, bir evden bin 300 TL değerinde para çalan 8 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, A.T.D.(23),M.A.(26),V.Y.(24),A.D.(23),M.T.(51), D.Y.(32), G.S.(27),İ.P.Y.(23) emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.