Sinir krizi geçirdi, evini yaktı

Olay, dün merkez Melikgazi İlçesi İldem Cumhuriyet Mahallesindeki Saffet Arıkan Bedük Caddesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Tuncay D. Evde yalnızken sinir krizine girerek evini ateşe verdi. Evden çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başattı.