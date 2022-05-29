Hırsızlık şüphelisi 6 kişiye gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık yaptığı iddiasıyla 6 kişi yakalandı.

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  • 29.05.2022 11:29
  • Güncelleme: 29.05.2022 11:29
Hırsızlık şüphelisi 6 kişiye gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar neticesinde 10 farklı hırsızlık olayının faili 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin birinden elde edilen bir miktar kablo ise sahibine teslim edildi. 
Olay ile ilgili yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. 
 

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