Hırsızlık şüphelisi 6 kişiye gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık yaptığı iddiasıyla 6 kişi yakalandı.
- 29.05.2022 11:29
- Güncelleme: 29.05.2022 11:29
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar neticesinde 10 farklı hırsızlık olayının faili 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin birinden elde edilen bir miktar kablo ise sahibine teslim edildi.
Olay ile ilgili yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
1ha
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