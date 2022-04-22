Hırsız, canlı yayın açık olan telefonu çaldı

Kayseri’de Bünyamin Y. isimli kişi kuzeni Bekir Ö. ile birlikte bulunduğu araçta cep telefonundan canlı yayın yapıyorken kısa mesafede bulunan ATM’ye gitti.

Cep telefonunu yayın açık bir şekilde araç içinde bırakan Bünyamin Y. ve kuzeni Bekir Ö. araca tekrar döndüklerinde telefonun çalındığını fark ettiler.

Olaydan sonra başka bir cihaz ile canlı yayını izleyen Bünyamin Y., geçmiş yayını bulup olaya dair görüntülere ulaştı.

Ekrana yansıyan görüntülerde canlı yayın olduğunu fark etmeyen hırsız kendini ele verdi. Bünyamin Ö. ve Bekir Ö. durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.