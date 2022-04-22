362 yıllık kervansarayda kurulan geleneksel yoğurt pazarında Ramazan Bereketi

İncesu İlçesinde bulunan ve ilçenin sembollerinden olan Kara Mustafapaşa Kervansarayı içerisinde her Cuma günü kurulan yoğurt ve peynir pazarında Ramazan Bereketi yaşanıyor.

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  • 22.04.2022 17:58
  • Güncelleme: 22.04.2022 17:58
362 yıllık kervansarayda kurulan geleneksel yoğurt pazarında Ramazan Bereketi

İncesu’nun köylerinde doğal yöntemlerle üretilen süt ve süt ürünlerine Kayseri merkezi ve civar ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İncesu ilçesinde bulunan 362 yıllık Kara Mustafapaşa Kervansarayı ilçenin turizm değerine katkı sunduğu gibi ilçe ekonomisine can suyu olmaya devam ediyor. Üçkuyu, Kızılören, Hamurcu, Garipçe, Tahirini, Subaşı, Şeyhşaban mahallelerinde yaşanan vatandaşların kendi imkânları ile ürettikleri peynir, süt, yoğurt, yumurta, tort gibi yöresel doğal ürünler oluşturulan stantlarda satışa sunuluyor. 05.30’da başlayan peynir ve yoğurt pazarı öğle saatlerinde son buluyor. Ücretsiz satış imkânının sunulduğu pazara, hazır mandıra ürünlerinin satışına izin verilmezken, pazara gelen üreticilerden de hiçbir şekilde yer parası talep edilmiyor. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek yaptığı açıklamada, "İlçe ekonomisine katkı sağlanması ve vatandaşların bin bir zahmetle ürettiği ürünlerini satabilmek için Kara Mustafapaşa Kervansarayı içerisinde kurduğumuz alanda Her Cuma günü peynir ve yoğurt pazarı açılıyor. 05.30 itibariyle açılan yoğurt pazarımız büyük teveccüh görüyor. İlçe ekonomisine hareketlilik kazandıran pazarımızda bölgede doğal yöntemlerle üretilen süt ve süt ürünleri satışa sunuluyor. Böylelikle 362 yıllık geçmişe sahip kervansaray’da geçmişten günümüze gelen bir gelenek yaşatılıyor. Taze, günlük ve doğal yöntemlerle üretilen süt ve süt ürünleri almaları için Kayseri merkezi ve civar ilçe halkını ilçemize davet ediyorum” diye konuştu.

1ha

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