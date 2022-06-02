'Hipnoz davası' ile ilgili 3 avukatın yargılanmasına başlandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 3 avukat gözaltına alınmıştı. 2009 yılında resmi belgede tahrifat yaptıkları tespit edilen 3 astsubayın sorgularına girerek hipnozla konuşturmaya çalıştığı iddia edilen emekli Yarbay Gürol D. ile sorgulamaya katılması için çağıran Hava Kuvvetleri Savcısı Ahmet Zeki Ü.'nün yargılandığı hipnoz davasında astsubayları savunan 3 avukata yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli avukatlardan Musa Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, avukat Okan Y. adli kontrol ile avukat Vedat Ö. ise ev hapsi tedbiri ile salıverildi. Şüpheliler hakkında Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan dava açılmıştı.

DURUŞMANIN İLK OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kayseri Adalet Sarayı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde sanık avukatların yargılanmalarına başlandı. Davada sanık 3 avukatta hazır bulundu. Örgüt ile hiçbir alakaları olmadığını kaydeden Musa Ö., “2014 yılında hakimlik ve savcılık sınavına girdim. O zaman sınav sorularının çalındığı söylenen yıllardı. Eğer, örgüt ile bir alakam olsa herhalde bu sınavı geçerdim. 6 yıldır her gün adliyede ve büromdayım, kaçmadım. Kaçma girişiminde dahi bulunmadım. Filler tepişir çimler ezilir. Biz, burada çim yerine konuluyoruz. Uygulanacak her türlü adli kontrol şartını kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘HİPNOZ DAVASININ İLKİNE YETKİ BELGESİYLE GİRDİM’

Sanıklardan Okan Y. ise, “Ben 2 kez hakim ve savcılık sınavına girdim. Kaymakamlık sınavına girdim, kaybettim. Elektrik şirketi ve KASKi’nin vekilliğini talep ettim. Eğer, örgüt ile bir bağlantım olsa, tüm bunlar olurdu. Ben iddia edildiği gibi önemli biriysem neden bunlar olmadı? Hipnoz davasının ilk aşamasında yetki belgesi ile girdim. Onun dışında hiçbir safhasında yoktum. Baroyu açtırma iddiasını da H.B.’den duydum. O tarihte bıçaklanmıştım. Ankesörlü telefondan yapılan aramaların 2’si beni bıçaklayan kişi tarafından yapıldı. Diğer aramaların kim tarafından yapıldığını bilmiyorum” diye konuştu.

Sanıklardan Vedat Ö. ise, “Müvekkilim başka bir mahkemede gözaltına kaldığı için tazminat almaya hak kazandı. Ben o dönemde müvekkilim ile görüştürülmediğim için yasak sorgu nedeniyle müvekkilimin talimatı ile şikayette bulundum. 2 ayrı savcı tarafından dava açıldı. Hayatım boyunca hiçbir hukuksuz eylemin içinde olmadım. İddia edilen basın açıklamasını ben yapmadım. Aidat verdiğim Baro yaptı. Ben orada müvekkilim ile görüşemem nedeniyle yaşadığım sıkıntılardan bahsettim. Bu süreçte vekil sıfatı dışında hiç kimsenin ya da kurumun talimatı ile hareketim olmadı. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

ALBAY VE YARBAY HİPNOZ VE İŞKENCEYLE SUÇLANMIŞLARDI

O dönem Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen hipnoz davasında davacı astsubaylar Ali Balta, Orhan G. ve İsmail D., kendilerine hipnozla işkence yapılarak sorgulanmak istendiklerini iddia etmişti. 12'nci Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı'nda evrakta tahrifat yaptıkları iddiasıyla hipnoz ve işkenceyle konuşturmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan Gürol Doğan ile Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok bu davadan ceza almıştı. Eski Hava Kuvvetleri Savcısı Ahmet Zeki Üçok 7 yıl 5 ay hapse mahkum edilirken, Yarbay Gürol Doğan'da yine 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.