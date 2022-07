Hekimler Birliği Kayseri İl Başkanı Yahya Güngör: “Bizi koruyamadınız”

Biz hekimler, şiddete karşı göstermelik koruma kanunları değil, caydırıcı hükümler içeren kanunların çıkarılmasını bekliyoruz dedik, görmezden geldiniz” dedi.

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Ekrem Karakaya, hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (36) tarafından vurularak öldürüldü. Akçay, aynı silahı kendisine de doğrultarak yaşamına son verdi. Hekim Ekrem Karakaya, bugün memleketi Develi’de defnedildi. Hekimler Birliği Kayseri İl Başkanı Yahya Güngör ise, konuyla ilgili açıklama yaptı. Güngör, hekimlerin 7-8 Temmuz tarihinde iş bıraktığını dile getirerek, “Devam eden süreçte can güvenliğimiz, çalıştığımız kurumlarda devletimizce sağlanamayacak ise tüm hekimler olarak anayasal haklarımızı uzun süreli iş bırakma kararları olarak kullanma konusunda kararlılığımızı tüm kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HAKKIYLA GÖREV YAPABİLMEK İSTİYORUZ’

Güngör yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Acımız büyük, kaybımız tarifsiz. Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız. Biz hekimler artık tükendik dedik dinlemediniz. Biz hekimler, sağlık hizmeti verdiğimiz kamu kurumlarının içerisinde sözel, fiziki saldırıya uğruyor, hatta öldürülüyoruz dedik duymadınız. Biz hekimler, şiddete karşı göstermelik koruma kanunları değil, caydırıcı hükümler içeren kanunların çıkarılmasını bekliyoruz dedik, görmezden geldiniz.

Halkımıza doğru tanı koymak için en az 15-20 dakika muayene süresi ayırabilmek bu şekilde hakkıyla görev yapabilmek istiyoruz. MHRS randevularını 5 dakikada bir vererek, üzerine randevusuz hasta da bakılmasını isteyerek, hastanede kalabalıkları arttırarak şiddete davetiye çıkarıyorsunuz dedik, umursamadınız. Kışkırtılmış sağlık hizmeti söylemlerinizle, sağlık sistemindeki her aksaklığın tek sebebi hekimlermiş gibi gösterdiniz. Bizleri koruyamadınız. Muayene odalarımızı savaş alanlarına çevirdiniz. Öldürüldük, öldük.

Bizi duymayan, görmeyen, muhatap almayan siyasi otorite ve sorumlu devlet yetkilileri bugün on binlerce hekim olarak size sesleniyoruz ve diyoruz ki, Doktor Ekrem Karakaya siz yazmasanız da görev şehididir. Şunu da bilin ki şehidimizin canını alan kurşun, bir cani tarafından sıkılmış olsa da şehidimizin aziz kanı sizin üzerinize bulaşmıştır. Bir evlat, bir eş, bir baba olan Dr. Ekrem Karakaya'nın vebali sizindir. Bu olayın sorumlularına hukuk içinde hesap soracağız ve hakkımızı helal etmeyeceğiz. Zaman artık konuşma zamanı değildir icraat zamanıdır. Hekimler olarak bizler artık birlik olduk. Polikliniklerde, sağlık kuruluşlarında öldürülmemek, şiddete uğramamak için başlangıç olarak 07-08 Temmuz 2022’de 2 gün tüm ülkede iş bırakıyoruz.”