Bıçakçılarda çarklar hızlandı

Kayseri’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bıçakçıların işleri arttı.

Geçen yıla nazaran işlerinde düşüş olduğunu söyleyen bıçakçı Ahmet Tüfekçi, vatandaşları uyararak, mahalle aralarında bıçaklarını biletmemeleri gerektiğini söyledi. Ahmet Tüfekçi, “Çakıları, bıçakları, kevgir ve et makinesi tamirlerini yapıyoruz. Bu sene kurban ayında işlerimiz biraz durgun. Hastalıktan çıktık geçen sene bundan iyiydi. Ancak bu sene işler daha durgun. Satış olayımız hiç yok zaten. Şimdi bilememiz geliyor iyi kötü. Oda benim çevrem olduğu için geliyorlar. Birde mahalle aralarında çok bileyenler var. Bakkal, berber önüne bir taş koymuş bıçak biliyor. Bırakın herkes işini yapsın. Ekmeği ekmekçiye yedirin. Geçen sene bileme fiyatları 5 TL’ydi. Bu sene ise 7,5 TL’ye biliyoruz. Satırları 8-9 TL’ye biliyorduk, şimdi 15 TL’ye biliyoruz. Piyasadaki artışa göre bizim yapmış olduğumuz artış çok da bir şey değil. Zaten adet Kayseri’de senede 1 defa bıçak bilenir. Oda Kurban Bayramı zamanı olur. Diğer zamanlarda pek bıçak biletme olmaz” ifadelerini kullandı.

Bıçak bilemenin ustalık gerektirdiğini söyleyen Tüfekçi, kendilerinin bıçağı 4 işlemden geçirdiklerini ifade ederek, "İyi bir kaliteli bıçak 100 TL’nin üzerinde ama marketlerde ve başka yerlerde 300-400 TL’ye bıçak satıyorlar o bıçak zaten kesmez. Yani biraz iyi bir bıçak alacaklarsa 100-120 TL verecekler. Bıçak bilemenin püf noktası bıçağı baştan yakmamaktır. Şimdi mahalle aralarında adam oturmuş bileme makinesinin başına bıçağın komple suyunu alıyor. Biz de o olay olmaz. Yakmayacaksın, güzelce bilemesini yapacaksın. Bizim burada bıçak 4 el işlemden geçiyor. İlk önce zımparada inceltiyoruz. Daha sonra üstünün kırasını alıyoruz, daha sonra bileye çalıyoruz. Ondan sonra masada taşa vuruyoruz. ‘Bismillah’ deyince kurbanını kesecek. Daha sonra da sakal tıraşı olacak. Vatandaşlarımız bıçaklarını biran evvel getirsinler. Bizim burası kalabalık olur. Şu anda müsaidiz. Bıçaklarını alsınlar gelsinler. Biz onları burada bekliyoruz” dedi.