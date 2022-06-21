Hedef Erciyes'in 2. sayısı çıktı

Özel Erciyes Koleji’ni bünyesinde bulunduran Erciyes Eğitim Kurumları, Hedef Erciyes dergisi ile sadece eğitim hayatına değil kültür dünyasına da katkı sağlıyor.

Eğitimdeki başarısıyla marka haline gelen ve her geçen yıl bu özelliğini pekiştiren Erciyes Eğitim Kurumları, başarılı bir okul dergisini yayın hayatına kazandırdı. Erciyes Eğitim Kurumları tarafından çıkarılan Hedef Erciyes dergisi ikinci sayısında da zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Özel Erciyes Koleji’nin başarılı eğitim kadrosu ve Erciyes Eğitim Kurumlarına katkı sunan eğitim gönüllüsü hayırseverlerin de tanıtıldığı derginin son sayısında Özel Erciyes Koleji Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lisede gerçekleştirilen faaliyetler, Robot Olimpiyatları ve Estonya’da yapılan Robotex 2021’de elde edilen dünya derecesi, Avrupa Birliği ile yürütülen projeler, Mastercook etkinliği ve daha pek çok faaliyet ve başarıya ilişkin bilgiler yer alıyor. Dergide Türkiye Özel Okullar Derneği’nin Özel Erciyes Koleji ev sahipliğinde Kayseri’de yapmış olduğu İç Anadolu Bölge Toplantısı ve yine Erciyes Koleji’nin ev sahipliği ile Türkiye’nin önemli isimlerini buluşturan TEDx toplantısına da yer veriliyor.

Hedef Erciyes Dergisi’nde ayrıca Erciyes Koleji öğrencilerinin üretken ve sosyal bireyler olmasına katkı sağlayan atölye ve kulüpler arasındaki Doğal Taşlar ve Mineraloji Kulübü ile Kültürel Miras Atölyesi de bu sayıda okuyuculara tanıtılıyor. Dergide basketbolda milli takımların en önemli altyapısı haline gelen ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplere oyuncu gönderen Özel Erciyes Koleji’nin bu başarısı ve hedefleri de yer alıyor. Hedef Erciyes dergisinin ikinci sayısında eğitim hayatının yanı sıra kültür dünyasına da katkı sunan önemli makaleler de bulunuyor.