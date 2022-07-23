Hayvanların sıcak havada 'buz kokteyli' keyfi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, bahçede bulunan hayvanlar da sıcak havalarda görevliler tarafından hazırlanan buz kokteylleri ile serinliyor.

PAYLAŞ
  • 23.07.2022 13:49
  • Güncelleme: 23.07.2022 15:27
Hayvanların sıcak havada 'buz kokteyli' keyfi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, bahçede bulunan hayvanlar da sıcak havalarda görevliler tarafından hazırlanan buz kokteylleri ile serinliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde, sıcaktan bunalan hayvanlar için buz kokteylleri hazırlanıyor. Hayvanların, hem buz kokteylleri ile hem de alanlarında bulunan fıskiyeler ile serinlemeleri sağlanıyor. Pandeminin ardından ziyaretçi sayısında yoğunluk olduğunu söyleyen Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, 2022 yılının başından beri 400 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Hayvanat bahçesinde 153 türden bin 600 hayvanın barındığını söyleyen Burhanettin Bacak, “Pandemi yasakları kalktıktan sonra açıldı hayvanat bahçemiz ve ziyaretçi sayımızda bir yoğunluk da oldu. 2022 yılının başından bugüne kadar 400 bin ziyaretçi hayvanat bahçemizi ziyaret etti. Biliyorsunuz ki Kayseri karasal iklime sahip bir memleket. Burada da sıcaklıklar 35-40 dereceye kadar çıkabiliyor. Bazı hayvanlar da aşırı sıcaklara dayanamayabiliyor. Bunun için de hayvanlarımıza buzlu kokteyller veya barınaklarındaki fıskiye sulama sistemini çalıştırarak serinletmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu hayvanların yaşam konforlarını arttırmaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık olarak 153 türden bin 600 hayvanımızı barındırıyoruz. Burası Türkiye’nin 3’üncü büyük hayvanat bahçesi. Genelde ziyaretçilerimizle birlikte çocuklar da geliyorlar ve yeni doğmuş hayvanlar veya yeni gelen hayvanlara yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Vatandaşlarımızın gelip burayı gezip görmesini istiyoruz” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erdoğan'ın 2016 yılında evine gittiği genç kız 6 yıl sonra yine alanda

Erdoğan'ın 2016 yılında evine gittiği genç kız 6 yıl sonra yine alanda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı'nın adayı da belli, seçim tarihi de'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı'nın adayı da belli, seçim tarihi de'

Bakan Akar: 'Yunanistan'ın Türk okullarını askıya almasını şiddetle kınıyorum'

Bakan Akar: 'Yunanistan'ın Türk okullarını askıya almasını şiddetle kınıyorum'

Erdoğan: '2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti 5 bin 500 olarak belirledik. Yılbaşında bu tabloyu yeniden değerlendireceğiz'

Erdoğan: '2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti 5 bin 500 olarak belirledik. Yılbaşında bu tabloyu yeniden değerlendireceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de

Kendini trafoya asan adam hayatını kaybetti

Kendini trafoya asan adam hayatını kaybetti

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç, 'Merkeziyle, taşrasıyla, kültür varlıklarıyla Kayseri bu ülkenin olmazsa olmazıdır'

Başkan Büyükkılıç, “Merkeziyle, taşrasıyla, kültür varlıklarıyla Kayseri bu ülkenin olmazsa olmazıdır”

Mehmet Özhaseki: 'Sırtımızı yasladığımız bir tek zat var. Onun da ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır'

Mehmet Özhaseki: “Sırtımızı yasladığımız bir tek zat var. Onun da ismi Recep Tayyip Erdoğan’dır”

DAHA FAZLA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de toplu açılış töreni gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’de toplu açılış töreni gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri halkına seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri halkına seslendi

DSÖ, maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti

DSÖ, maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti

Kayseri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı pankart

Kayseri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı pankart

Develi'deki hastaneye Karakaya'nın adı verilecek

Develi'deki hastaneye Karakaya'nın adı verilecek