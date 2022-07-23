Hayvanların sıcak havada 'buz kokteyli' keyfi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, bahçede bulunan hayvanlar da sıcak havalarda görevliler tarafından hazırlanan buz kokteylleri ile serinliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde, sıcaktan bunalan hayvanlar için buz kokteylleri hazırlanıyor. Hayvanların, hem buz kokteylleri ile hem de alanlarında bulunan fıskiyeler ile serinlemeleri sağlanıyor. Pandeminin ardından ziyaretçi sayısında yoğunluk olduğunu söyleyen Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, 2022 yılının başından beri 400 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Hayvanat bahçesinde 153 türden bin 600 hayvanın barındığını söyleyen Burhanettin Bacak, “Pandemi yasakları kalktıktan sonra açıldı hayvanat bahçemiz ve ziyaretçi sayımızda bir yoğunluk da oldu. 2022 yılının başından bugüne kadar 400 bin ziyaretçi hayvanat bahçemizi ziyaret etti. Biliyorsunuz ki Kayseri karasal iklime sahip bir memleket. Burada da sıcaklıklar 35-40 dereceye kadar çıkabiliyor. Bazı hayvanlar da aşırı sıcaklara dayanamayabiliyor. Bunun için de hayvanlarımıza buzlu kokteyller veya barınaklarındaki fıskiye sulama sistemini çalıştırarak serinletmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu hayvanların yaşam konforlarını arttırmaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık olarak 153 türden bin 600 hayvanımızı barındırıyoruz. Burası Türkiye’nin 3’üncü büyük hayvanat bahçesi. Genelde ziyaretçilerimizle birlikte çocuklar da geliyorlar ve yeni doğmuş hayvanlar veya yeni gelen hayvanlara yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Vatandaşlarımızın gelip burayı gezip görmesini istiyoruz” dedi.