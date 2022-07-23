Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kayseri'de
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabetlerini gerçekleştireceği toplu açılış törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
- 23.07.2022 13:56
- Güncelleme: 23.07.2022 13:56
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kayseri’ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitabetlerini gerçekleştireceği toplu açılış törenine katılmak üzere Kayseri’ye gelen Murat Kurum'u havaalanında Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve yerel yöneticiler karşıladı.
1ha
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