Hayvanat bahçesinde yaz yoğunluğu

Kayseri'de sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. 

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  • 17.05.2022 09:20
  • Güncelleme: 17.05.2022 09:20
Hayvanat bahçesinde yaz yoğunluğu

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Anadolu Harikalar Diyarı içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi de hareketli günler geçiriyor. Güzel havayı fırsat bilen aileler buradaki hayvanları görmek için hayvanat bahçesine akın ediyor. Sadece Kayseri’den değil, Sivas, Nevşehir gibi çevre illerden de hayvanları görmek için gelenler var. Yoğun bir hafta sonu geride kaldı. 

Bu arada sıcak havalar sebebiyle de tropikal mevsim hayvanları yaz meyveleri ile beslenmeye başladı. 

Sürüngenlerden yırtıcılara, su kuşlarından yabani hayvanlara kadar 153 türden bin 600 hayvanın bulunduğu Kayseri Hayvanat Bahçesi, haftanın her günü saat 10:00 ila 19:00 arasında ziyaret edilebiliyor.

1ha

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