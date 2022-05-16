Benzine beklenen büyük zam kesinleşti

Dünya piyasa koşulları çerçevesinde Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, akaryakıt gurubu ürünlerinde de dalgalanmaya sebep oluyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin litresine 1 lira 68 kuruş fiyat artışı geldi. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Güncel akaryakıt fiyatları;

Benzin: 21,38 TL

Motorin: 22,29 TL

LPG: 11,04 TL