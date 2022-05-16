Benzine beklenen büyük zam kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'nin ardından benzinde de beklenen büyük zam kesinleşti. Salı gününden geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 68 kuruş seviyesinde zam geldi. 

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  • 16.05.2022 16:39
  • Güncelleme: 16.05.2022 16:39
Benzine beklenen büyük zam kesinleşti

Dünya piyasa koşulları çerçevesinde Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, akaryakıt gurubu ürünlerinde de dalgalanmaya sebep oluyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin litresine 1 lira 68 kuruş fiyat artışı geldi. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Güncel akaryakıt fiyatları;
Benzin: 21,38 TL
Motorin: 22,29 TL 
LPG: 11,04 TL

1ha

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