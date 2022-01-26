Hayvanat Bahçesi sakinlerine kışa özel bakım

1 yılda 250 bin ziyaretçi ağırlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı bünyesindeki Hayvanat Bahçesi'nin sakinleri kış aylarında da özel olarak korunup, besleniyor.

PAYLAŞ
  • 26.01.2022 12:07
  • Güncelleme: 26.01.2022 12:15
Hayvanat Bahçesi sakinlerine kışa özel bakım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

1 yılda 250 bin ziyaretçi ağırlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı bünyesindeki Hayvanat Bahçesi’nin sakinleri kış aylarında da özel olarak korunup, besleniyor.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, misafirlerine özenle bakılıyor. Özellikle sıcak iklim hayvanlarının kış aylarında soğuktan çok etkilenmemesi için özel bakımın yapıldığı ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı Hayvanat Bahçesi’nde bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için enerji gereksinimini ve besin maddelerini sağlayan toplam yem miktarı olan kış rasyonu uygulanıyor. Hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak rasyonların içerisindeki ürün sayısı artarken, enerji oranı daha yüksek besinler takviye edildi. Barınak ısıları hayvanların biyolojisine uygun ısıtma sistemleriyle, yaşam şartlarına elverişli duruma getirildi. Ayrıca gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ilgili veteriner hekimler tarafından koruyucu uygulamalar yapılan Hayvanat Bahçesi, kış aylarında da ziyaretçilerini bekliyor.

Öte yandan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 2021 yılında Kayserililer başta olmak üzere şehir dışından gelen vatandaşların yoğun ilgi ve teveccühü ile 250 bin ziyaretçiyi ağırladı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor

Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura 12 Şubat'ta

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura 12 Şubat'ta

Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların çoğu geri alınmıyor

Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların çoğu geri alınmıyor

DEAŞ üyeliğinden yargılanan 2 Suriye uyruklu, 6'şar yıl hapis cezası aldı

DEAŞ üyeliğinden yargılanan 2 Suriye uyruklu, 6'şar yıl hapis cezası aldı

Yeşilhisar'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Yeşilhisar'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Hayvanat Bahçesi sakinlerine kışa özel bakım

Hayvanat Bahçesi sakinlerine kışa özel bakım

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

6
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çaldığı otomobile başka plaka takan şahıs yakalandı

Çaldığı otomobile başka plaka takan şahıs yakalandı

Doktor Başkan 35 yıl önce iyileştirdiği hastasıyla karşılaştı

Doktor Başkan 35 yıl önce iyileştirdiği hastasıyla karşılaştı

DAHA FAZLA
Talas çalışanları kan verdi

Talas çalışanları kan verdi

CHP'li Orhan: 'Doğal afetler üzerinden siyaset olmaz'

CHP’li Orhan: “Doğal afetler üzerinden siyaset olmaz”

Eski eşini bıçaklayıp başında bekleyen şahsın duruşması ertelendi

Eski eşini bıçaklayıp başında bekleyen şahsın duruşması ertelendi

Erciyes'te sömestir yoğunluğu

Erciyes'te sömestir yoğunluğu

AFAD'da Değerlendirme Toplantısı yapıldı

AFAD'da Değerlendirme Toplantısı yapıldı